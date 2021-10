Charleroi ziet bekerdroom uiteenspatten tegen Lommel: "Ik ben gedegouteerd"

Een hoogvlieger werd Charleroi-Lommel niet, maar daar zal men aan de Gestelsedijk weinig om geven. De 1B-club toonde zich vanop de strafschopstip koelbloediger dan de Carolo's. Een mislukte panenka van ancien Guillaume Gillet zorgde ervoor dat het bekeravontuur van Charleroi er al op zit.

En zo is het Charleroi van Edward Still,dat de voorbije weken al heel wat lof kreeg, meteen uit de beker geknikkerd. Iets wat hard aankwam in het Zwarte Land. "Welk gevoel overheerst? Ik ben gedegouteerd", was het duidelijke antwoord van Edward Still.

"We hebben deze partij in optimale omstandigheden kunnen voorbereiden. Ik voelde een enorme spirit om iets te maken van deze bekercampagne, we wisten wat we konden verwachten en ons wedstrijdplan was duidelijk...Maar het mocht niet zijn."

Still toonde zich een waardige verliezer. "We moeten Lommel ook feliciteren voor de kwaliteit die ze gelegd hebben in hun defensieve werk. We hadden moeite om kansen te creëren en zijn op een sterke doelman (Fiermarin, nvdr.) gebotst. Chapeau aan hen", besluit Still.