Beerschot staat voor cruciaal duel tegen Seraing: "Dit is van levensbelang"

Om van een wedstrijd van de laatste kans te spreken op speeldag 13 is het nog wat vroeg. Maar veel scheelt het niet in het geval van Beerschot. Met 2 op 36 moét de hekkensluiter zaterdag winnen tegen Seraing om voeling te houden met de concurrentie.

Coaches zijn doorgaans meesters in het weghouden van de druk, maar Javier Torrente onderstreepte in zijn persbabbel dat Beerschot voor een cruciaal duel staat. "Dit wordt zonder enige twijfel de belangrijste wedstrijd sinds mijn aanstelling", aldus Torrente in GVA. "We moeten de achterstand op de andere ploegen onderaan het klassement verkleinen."

"Ik besef dat het resultaat van zaterdag bepalend gaat zijn voor de komende weken en maanden. Een positief resultaat tegen Seraing is van levensbelang", aldus de Argentijn.

Holzhauser

Om te winnen, moet er gescoord worden. En daarbij kijkt men op het Kiel al gauw naar Holzhauser. De Oostenrijker zat afgelopen week in het Lotto Park op de invallersbank. "Rapha is heel belangrijk voor ons, heeft een topmentaliteit en zal ons nog veel diensten bewijzen. Maar niemand is onfeilbaar. Het plan was om tegen Anderlecht de ruimtes klein te houden, waarvoor veel loopwerk verricht moet worden. We wilden zo lang mogelijk de nul houden en dan Rapha in de tweede helft inbrengen om tegen te kunnen prikken. Door die late strafschop in de eerste helft viel ons plan in het water", besluit Javier Torrente.