Lombaerts - die onder Villas-Boas, Spalletti en Advocaat speelde - over samenwerken met Vanhaezebrouck: "Hij is uniek"

Hij zwoer vijf jaar geleden nog dat hij nooit trainer zou worden, maar kijk... Nicolas Lombaerts is ineens de rechterhand van Hein Vanhaezebrouck geworden. Assistent zijn van Hein lijkt wel niet de meest makkelijke job ter wereld.

Want Vanhaezebrouck houdt zich met alles bezig. "Ik weet niet of hij vaak van gedacht verandert, maar hij betrekt ons wel. Hij vraagt ons naar onze mening. Soms bevindt hij zich ergens op het veld en ziet hij ook niet hoe een speler getraind heeft", nuanceert Lombaerts in Het Nieuwsblad.

“Elke pass, elke actie, elke positie: op alles heeft hij zijn kijk. Als beginnende coach let je daar niet altijd op. Het is een ideale leerschool. Hij is een vat vol ervaring­. En energie. Ongelooflijk waar hij die blijft halen.”

En Lombaerts kan het weten, want hij trainde bij Zenit onder enkele van de grootste namen. “Mircea Lucescu, André Villas-Boas, Dick Advocaat, Luciano Spalletti zijn binnen een spelersgroep toch minder aanwezig. Wat mij betreft, is hij uniek.”