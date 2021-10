Moeskroen heeft eindelijk de drie punten te pakken

Het seizoen was tot nu toe een ramp voor Moeskroen maar eindelijk hebben ze hun eerste driepunter te pakken. Virton is het kind van de rekening geworden.

Vanavond moest Moeskroen aantreden op het veld van Virton, waar Christophe Grégoire (ex-Moeskroen) hoofdtrainer is. José Jeunechamps zag zijn ploeg met een 0-1-voorsprong de rust ingaan. Christophe Lepoint had na 41 minuten de score geopend.



Virton had iets recht te zetten in de tweede helft maar het was Moeskroen dat op een dubbele voorsprong kwam. In het slot van de partij was het Joachim Carcela die de overwinning veilig stelde.