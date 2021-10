Stadion Lommel is proefproject voor aparte visie City Football Group: "Huidige locatie zou daar perfect voor zijn"

De City Football Group zwaait nu al sinds mei 2020 de plak in Lommel. Plannen met het stadion kunnen ook al eens volgen wanneer er ergens nieuwe eigenaars komen. Die zijn er ook, al wil dat niet zeggen dat er in Lommel een groter stadion gaat neergepoot worden. Integendeel.

Voorzitter Paul Kerkhofs legt in Het Belang van Limburg uit wat de visie is van de mensen van de City Group op het stadiondossier. "Zij denken dat alle profploegen, behalve de grote, teruggaan naar kleinere stadions, waar alleen de supporters die voor sfeer zorgen nog aanwezig zijn. En dat daarnaast de mensen vooral van thuis uit de wedstrijden willen beleven."

Vanuit die optiek gaan de nodige maatregelen voortvloeien. "Ze willen kunnen inzetten op de content die de mensen thuis te zien krijgen. Een van de medeaandeelhouders van de City Football Group, naast sjeik Mansour, is het Amerikaanse bedrijf Silverlake, dat investeert in digitale beleving Er is dus eerder interesse om in Lommel een proeftuin op te zetten."

Er is dus al een beeld van wat dat moet worden. "Een sfeervol stadion, met een beperkte bezetting, waarbij je thuis mee in de beleving kunt stappen. De huidige locatie aan de Gestelsedijk zou daar perfect voor zijn."