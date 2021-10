🎥 De man die alles kan: Robert Lewandowski scoort heerlijke vrije trap

Bayern München speelt vandaag op verplaatsing bij Union Berlin. Robert Lewandowski nam zijn ploeg al snel op sleeptouw met twee doelpunten.

Robert Lewandowski is aan een heel knap seizoen bezig bij Bayern München. Na negen speeldagen had hij al tien doelpunten gemaakt in de Bundesliga. De Poolse spits wist ook vandaag na een kwartier al een strafschop om te zetten, maar het knapste moest nog komen.

In de 23ste minuut stond Lewandowski samen met Sané, Kimmich en Müller achter de bal voor een vrije trap. Kimmich tikte de bal kort naar Müller, die de bal op zijn beurt panklaar legde voor de Poolse doelpuntenmachine. Lewandowski plaatste de bal schitterend in de rechterhoek buiten het bereik van Union Berlindoelman Luthe. Schitterde goal!