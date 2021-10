Real Sociedad kan leidersplaats kwijtspelen na late gelijkmaker van Athletic Bilbao

Real Sociedad heeft in de 91ste minuut de gelijkmaker geslikt tegen Athletic Bilbao. Keeper Remiro gaat niet vrijuit.

Sociedad doet het dit seizoen geweldig in La Liga en kon vanavond de leidersplaats veilig stellen als het won. Daar dacht Athletic speler Iker Muniain anders over. Hij trapte in de 91ste minuut een vrije trap binnen na een kleine flater van Sociedad-keeper Remiro.

Real Madrid en Sevilla hebben allebei nog een uitgestelde wedstrijd te goed en kunnen over Real Sociedad springen bij een zege.