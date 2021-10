Solskjaer had mooie woorden over voor Cavani na zege op Tottenham

"Ik ben hier nu drie jaar en de trainingsprestatie van Cavani op dinsdag was waarschijnlijk de beste die ik al heb gezien sinds ik hier ben", zei Solskjaer. Cavani scoorde de tweede goal in de 0-3 zege op bezoek bij Tottenham.

Ronaldo en Cavani stonden samen in de spits en dat leek wel te werken. De Portugese ster scoorde één keer en gaf de assist voor de goal van de Uruguayaan.

Ole Gunnar Solskjær: “I've been here three years now and Tuesday's training performance from Edinson Cavani was probably the best performance anybody has ever put into a training session here”. 🔴 #MUFC @RyanTaylorSport pic.twitter.com/dxdP541957