Bas Dost twijfelt niet: "Vertrekken was voor mij geen optie"

Bas Dost liet zich de voorbije twee matchen zien bij Club Brugge, maar dat staat zeker niet garant voor een verlengd verblijf op Jan Breydel.

Club Brugge leverde een stevige inspanning om Bas Dost naar Jan Breydel te halen, maar dit seizoen kwam hij nog niet vaak aan de bak.

De voorbije matchen loopt het wel, maar of dat voldoende is om te blijven, is maar zeer de vraag. “Ik vind niet dat nu, na die twee wedstrijden, alles weer hosanna is”, zegt Dost aan HLN. “Want dát is de voetbalwereld. Het zijn máár twee wedstrijden, hé. Ik moet gewoon doorgaan. En hoe het met mijn contract zit? Dat zijn zorgen voor later.”

Het leek eerder logisch dat Dost afgelopen zomer al zou vertrekken. Zo was er de nodige interesse van Feyenoord. “Ik was hier net een halfjaar. Ik heb mijn hele leven op zijn kop gezet om naar hier te komen, om dan na een halfjaar te zeggen: ‘Ik ga er weer vandoor…’? Terwijl ik net kampioen was geworden en - laten we heel eerlijk zijn - ik in 22 wedstrijden 10 goals had gemaakt.”

Een vertrek was dus helemaal niet aan de orde. “In mijn ogen zijn dat oké statistieken. Het kon beter, ja, maar die cijfers zijn gewoon prima. Ik was bovendien hongerig. Omdat ik het gevoel heb dat het nog veel beter kan. Dus nee, vertrekken in augustus was voor mij geen optie.”