Scoren verleer je niet: de hallucinante cijfers van Kevin Vandenbergh

Op zijn 38ste is Kevin Vandenbergh actief als jeugdtrainer bij Westerlo. In het weekend trekt de voormalige Rode Duivel ook zelf de voetbalschoenen nog aan. In de Antwerpse vierde provinciale is Vandenbergh een garantie op doelpunten.

Ramsel won afgelopen weekend met 3-6 op het veld van Immer Oost. Kevin Vandenbergh nam alle doelpunten voor zijn team voor zijn rekening. Op de openingsspeeldag deed Vandenbergh nóg beter: toen zette hij liefst zeven keer de netten bol. Dat Ramsel aan de leiding gaat in vierde provinciale E hoeft dan ook niet te verbazen. Met 29 doelpunten in amper 9 wedstrijden bezorgt hij de verdedigers wekelijks nachtmerries.