'Conte gaat smak geld verdienen bij Spurs, maar vooral deze garantie heeft de Italiaanse succescoach overtuigd'

Antonio Conte gaat met enkele maanden uitstel dan toch Tottenham Hotspur coachen. De Italiaan gaat er goed verdienen, maar kreeg een nog véél belangrijkere garantie.

We lieten eerder al weten dat Antonio Conte vijftien miljoen euro per jaar gaat verdienen als coach van Tottenham Hotspur. Daniel Levy weigerde dat bedrag afgelopen zomer nog te aanvaarden, maar de eigenaar van de Spurs gaat nu wél overstag.

Maar voor Conte nog belangrijker: de Italiaan slaagde erin om een véél belangrijkere garantie af te dwingen. De Engelse media weten dat de coach de komende maanden niet alleen sportieve carte blanche krijgt, maar ook budget om de spelers van zijn keuze te halen.

© photonews

Zonder die garantie was Conte nooit aan de opdracht begonnen. De Italiaan pakte de scudetto met FC Internazionale, maar vertrok vervolgens omdat de Chinese eigenaars geen geld op tafel legden om een vervolg te breien aan het succesverhaal.

Transferactiviteit

Bij de Spurs is het dus een ander verhaal. Met andere woorden: we kunnen ons in januari én komende zomer aan transferactiviteit verwachten. Al zal Conte het vooral jammer vinden dat ene Romelu Lukaku tegenwoordig bij Chelsea FC voetbalt.