Het stond (al eventjes) in de sterren geschreven: Witsel gaat in januari voor Juventus voetballen

Het stond in de sterren geschreven dat Axel Witsel op een dag voor Juventus FC zou voetballen. In januari lijkt de tijd eindelijk gekomen. Waarom er nu géén kink in de kabel zal komen.

Axel Witsel droeg in zijn carrière het shirt van Standard, SL Benfica, Zenit FC, Tianjin Quanjian en Borussia Dortmund. Iedere club - op de Rouches na - kreeg tijdens die periode een telefoontje uit Italië met volgende vraag: wat zijn de voorwaarden? De tijd was echter nooit rijp. Te duur, een mondeling akkoord met een andere club, een contractverlenging getekend,... Maar nu is het wél prijs. Bovendien is de transfer voor alle partijen een goede zaak. © photonews De 118-voudig Rode Duivel krijgt de kans om zich een laatste keer te bewijzen op het allerhoogste niveau, De Oude Dame heeft een type zoals Witsel nodig op het middenveld én Borussia Dortmund kan in januari nog een (bescheiden) bedrag verdienen. Punten en komma's De officiële aankondiging van de transfer zal voor alle rust pas in januari gebeuren, maar de deal lijkt nu al in kannen en kruiken. Alle partijen willen nog enkele komma’s verplaatsen, maar neem het aan: Witsel gaat voor Juventus voetballen.