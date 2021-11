Genk blikt vooruit op Europa Leagueduel: "West Ham United doet even goed als Manchester City"

KRC Genk neemt het donderdagavond op tegen West Ham United in de Europa League. Het belooft geen eenvoudige wedstrijd te worden voor John van den Brom en zijn manschappen.

KRC Genk staat momenteel met drie punten op een gedeelde tweede plaats in hun poule in de Europa League. Ook Dinamo Zagreb en Rapid Wien hebben drie punten, maar zij hebben een beter doelpuntensaldo. West Ham, de ploeg die donderdag op bezoek komt in de Cegeka Arena, staat op plek 1 met 9 op 9. John van den Brom, die na de 0-6 overwinning in de Beker van België en de 2-6 overwinning op het veld van Zulte Waregem opnieuw vertrokken lijkt met z'n ploeg, staat voor een moeilijke opdracht. Dat zeggen ze ook zelf op de website van de club.

"Je leest het goed: West Ham United doet even goed als Manchester City, dezer dagen links en rechts bestempeld als beste ploeg van de wereld. City heeft 20 punten, West Ham ook. City heeft 20 goals gemaakt, West Ham ook. Enkel Chelsea en Liverpool doen nog beter", staat te lezen op de website van Genk. "West Ham is een absoluut topteam dat week na week bevestigt. In eigen land en in Europa, waar ze tegen Dinamo Zagreb (0-2), Rapid Wien (2-0) en tegen ons al wonnen. Alle machtsverhoudingen in acht genomen zou het dan ook een heuse stunt zijn als we donderdagavond iets kunnen rapen", besluiten ze.