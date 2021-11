Klopp over relletje met Simeone: "Nu weet ik dat hij het niet wil doen na de wedstrijd, dus geen probleem"

Morgen ontvangt Liverpool Atletico Madrid voor een wedstrijd in de Champions League. Vorige week was er een relletje na de wedstrijd omdat Simeone geen handen wou schudden met Klopp, maar dat lijkt nu opgelost.

Jürgen Klopp kreeg twee weken geleden geen hand van collega Diego Simeone na de razendspannende wedstrijd tussen Atletico Madrid en Liverpool. Liverpool wist 2-3 te gaan winnen in Madrid na een zinderende partij. "Als ik had geweten dat Simeone na de wedstrijd liever geen handen geeft, zou ik het niet hebben geprobeerd. Ik was er echt niet blij mee dat Diego Simeone me geen hand gaf, maar ik weet dat we allebei emotioneel zijn en dat was toen mijn emotie", vertelde Klopp op de persconferentie over de gebeurtenissen van twee weken geleden.

"Nu weet ik dat hij het niet wil doen na de wedstrijd, dus geen probleem. We hebben elkaar de hand geschud voor de wedstrijd, dus dat zullen we morgenavond waarschijnlijk ook doen, neem ik aan. Maar na de wedstrijd niet? Prima, absoluut geen probleem mee. Dan kunnen we allebei tevreden naar huis gaan", besloot de trainer van Liverpool op de persconferentie. Het relletje tussen beide topcoaches lijkt zo van de baan.