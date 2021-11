OFFICIEEL: Antonio Conte is de nieuwe coach van Tottenham & krijgt jaarloon van zo'n 15 miljoen euro

Het is officieel: Antonio Conte (52) is de nieuwe coach van Tottenham. Hij zal er een jaarloon opstrijken van zo'n 15 miljoen euro en tekent een contract voor 18 maanden. Hij volgt dus Nuno Espírito Santo op die gisteren werd ontslaan.

Het hing al een hele tijd in de lucht, maar nu is het officieel. Antonio Conte is de nieuwe coach van Tottenham. Deze zomer zei hij nog nee tegen een aanbod van de Spurs, maar nu gaat hij er dus wel op in. De Italiaanse succestrainer tekent een contract voor 18 maanden en zal zo'n 15 miljoen euro per jaar opstrijken.

Er is wel werk aan de winkel voor Conte, want Tottenham staat slechts op de achtste plaats in de Premier League met tien punten achterstand op Chelsea. In de Conference League, waar Tottenham op papier een van de favorieten zou moeten zijn voor eindwinst, gaat het ook niet van een leien dakje. Op drie wedstrijden tijd pakten ze slechts vier punten. Antonio Conte moet Tottenham prijzen bezorgen, en wel snel. Eerder werd hij al kampioen met Juventus, Chelsea en Inter Milaan.