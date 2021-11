Rondje op het Kampioenenbal: Nmecha bezorgt die Wölfe drie punten, Ronaldo redt Manchester United met twee doelpunten

Club Brugge komt morgen pas in actie op het veld van Manchester City, maar ook vanavond stonden al een pak wedstrijden op het programma. Een overzicht.

VfL Wolfsburg 2 - 1 RB Salzburg

Die Wölfe pakten vanavond hun eerste driepunter op het Kampioenenbal. Lukas Nmecha zorgde in de slotfase voor het winnende doelpunt. VfL Wolfsburg blijft zo in de running met het oog op kwalificatie voor de volgende ronde.

Bayern München 5 - 2 SL Benfica

Bayern München stoomt door. Vijf in het Portugese mandje - en dus ineens in dat van Jan Vertonghen - en een twaalf op twaalf in de Champions League. Is Der Rekordmeister meteen één van dé favorieten?

© photonews

Atalanta Calcio 2 - 2 Manchester United

Ole Gunnar Solksjaer zijn stoel blijft wankelen, maar lijkt net stevig genoeg te staan. Manchester United was lange tijd op weg naar een nederlaag, maar pakte in de absolute slotseconden een punt. Getekend maal twee: CR7.

© photonews

Overige resultaten:

Sevilla FC 1 - 2 Lille OSC

Malmö FF 0 - 1 Chelsea FC

Juventus FC 4 - 2 Zenit FC

Dynamo Kiev 0 - 1 FC Barcelona

Villarreal CF 2 - 0 Young Boys