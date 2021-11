Analist ziet zorgen bij Antwerp: "Met dit voetbal riskeren ze eens serieus tegen de lamp te lopen"

Antwerp maakte tegen Cercle Brugge geen grootse indruk. Meer nog, het won bijzonder gevleid. En dat baart zorgen. Ook analist Patrick Goots ziet dat er dringend iets moet veranderen.

De uitspraak van Ritchie De Laet - "Het trok op niks!" - kon hij zeker ondersteunen. "Dat je in een topper tegen Club Brugge weinig kansen afdwingt, kan ik begrijpen. Wanneer je ook tegen een degradatiekandidaat als Cercle Brugge aanvallend nagenoeg niets klaarspeelt, zit je met een groot probleem", zegt hij in GvA.

Brian Priske verwijst steeds naar de vele nieuwkomers in het aanvallend compartiment. "Toch mag je tegen Allerheiligen, met zo veel potentieel voorin, automatismen beginnen terugzien. Topschutter Frey komt bovendien niet langer in scoringspositie. Je moet jouw spitsen 'haver' geven, om het met een boutade te zeggen. Zijn laatste veldgoal dateert van een maand geleden. Butez was alwéér de beste man, maar ook hij kan eens een mindere dag hebben. En wat dan? Antwerp heeft een mooi aantal punten op zijn conto staan, maar riskeert met dit voetbal eens ferm tegen de lamp te lopen.”