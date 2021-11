Beiden geblesseerd, maar Roberto Martinez zal Lukaku en Batshuayi wél oproepen voor de Rode Duivels

Het volgende interlandluik nadert met rasse schreden. Roberto Martinez heeft puzzelwerk voor de boeg door de blessures van Romelu Lukaku en Michy Batshuayi. Al is de kans héél groot dat de bondscoach het duo wél zal oproepen.

Romelu Lukaku heeft volgens Chelsea FC nog minstens twee weken revalidatie voor de boeg, terwijl Michy Batshuayi volgens de eerste berichten pas binnen een tiental dagen de trainingsintensiteit kan opdrijven. En laten Big Rom en Batsman nu net de eerste én tweede optie zijn voor de Belgische aanval.

En toch zijn we het bijna zeker: Roberto Martinez zal beide spelers oproepen voor het tweeluik tegen Estland en Wales op respectievelijk dertien en zestien november. Niet omdat de bondscoach geen vertrouwen heeft in het oordeel van de clubdokters, maar vooral omdat hij zelf geen enkel risico wil lopen.

Klaarstomen, zonder risico's

De thuiswedstrijd tegen Estland wordt er eentje met de vingers in de neus, maar voor de trip naar Cardiff is Martinez wél op zijn hoede. Een kleine rekensom: Lukaku én Batshuayi kunnen - met een aangepast programma en zonder risico’s te nemen - perfect klaargestoomd worden voor de interland in Wales. Het zou maar eens nodig moeten zijn…