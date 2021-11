Standard-publiek, dat thuis nog maar één zege zag, haakt massaal af

Standard blijft in het sukkelstraatje steken. Tegen Kortrijk werd er thuis weer niet gewonnen. Dat maakt 6 op 21 in het normaal gezien kolkende Sclessin. Maar het wordt steeds minder...

Standard is het vertrouwen van zijn trouwe publiek aan het verliezen. Tegen Kortrijk kwamen er nog maar 16.800 fans opdagen. Dat zijn er 4.000 minder dan tegen STVV en zelfs 10.000 minder dan tegen Anderlecht. De Rouches pakten dan ook nog maar één zege in eigen huis dit seizoen.

Veel reden tot juichen is er niet, want Standard staat pas 12de en is al 7 weken op zoek naar een nieuwe zege. En zondag moeten ze naar Club Brugge, ook niet meteen een match die veel perspectieven biedt.