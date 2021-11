Newcastle heeft nieuwe trainer zo goed als beet: ervaring bij onder andere PSG en Arsenal

Newcastle is na het ontslagen van Steve Bruce vorige week op zoek naar een nieuwe coach. Het lijkt er nu op dat de ervaren trainer Unai Emery zal tekenen bij de Magpies.

Sinds de overname van Newcastle United door de steenrijke Mohammed Bin Salman worden er continu nieuwe namen genoemd. Na het ontslag van Steve Bruce ging Newcastle dan ook intensief naar een nieuwe coach. Die zoektocht lijkt nu te stranden bij Unai Emery. Emery is momenteel aan de slag bij Villarreal. Vorig seizoen won hij nog de Europa League met de Spaanse club. Dat deed hij eerder ook al drie keer met Sevilla.

Emery begon in 2004 zijn trainerscarrière bij Lora Deportiva. Via een passage bij UD Almeriá belandde hij uiteindelijk bij Valencia. Na vier jaar vertrok hij in 2012 naar Rusland voor een avontuur bij Spartak Moskou, maar dat avontuur duurde slechts vijf maanden. Daarna ging hij aan de slag bij Sevilla, een club waarmee hij drie seizoenen op rij de Europa League mee won.

Dan ging Unai Emery naar PSG, waar hij op twee jaar tijd twee Franse bekers won, één keer kampioen werd, één keer de League Cup won en twee Franse supercups aan zijn palmares kon toevoegen. Door de tegenvallende resultaten in de Champions League werd de Spaanse coach uiteindelijk ontslagen. Bij Arsenal verliep het ook niet allemaal volgens plan en zo belandde Emery bij Villarreal, waar hij vorig jaar zijn vierde Europa League mee won en nu nog steeds werkzaam is.

Sky Sports meldde dat Emery in de afgelopen 48u samen heeft gezeten met de eigenaars van Newcastle. Dat maakt dat hij de nummer 1 kandidaat is om het roer van Steve Bruce over te nemen. Villarreal speelt vanavond nog een wedstrijd in de Champions League, maar daarna zou het heel snel kunnen gaan. Het absolute doel van de eigenaars van Newcastle is om een nieuwe coach te hebben voor de wedstrijd van dit weekend tegen Brighton. Het zou zes miljoen kosten aan de Magpies om Emery af te kopen van Villarreal, maar dat is natuurlijk slechts een peulschil voor de nieuwe eigenaars.