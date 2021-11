🎥 Ongelooflijk: Cristiano Ronaldo redt opnieuw de meubelen voor Manchester United

Manchester United leek ook tegen Atalanta Bergamo op weg naar een nederlaag. Maar dan heb je nog altijd Cristiano Ronaldo.

Manchester United en Cristiano Ronaldo, het is een mooi huwelijk tot dusver. Niet voor het eerst moest CR7 de meubelen redden.

Al te vaak komt zijn team in de penarie terecht en is het de Portugees die met een (laat) doelpunt voor puntengewin moet zorgen.

Het was niet anders tegen Atalanta Bergamo, want de 2-2 viel pas in allerijl. En zo staan The Mancunians er nog steeds goed voor in hun CL-groep.

Het was al de dertiende(!) keer dat Ronaldo scoorde toen zijn team bezig was met punten te verliezen. Zonder hem zouden ze in de CL nog geen of nauwelijks punten hebben gehad: een ferme impact dus.