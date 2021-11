"Club Brugge kan de finale van de Europa League halen"

Club Brugge maakt indruk in de competitie en met 4 op 9 in een loodzware groep ook in de Champions League.

Rest de vraag: hoever kan Club Brugge dit seizoen raken in de Europese competities? Als PSG in Leipzig weet te winnen, dan komt de derde plaats in ieder geval dichtbij. Finale En daarbij ook de zestiende finales in de Europa League na Nieuwjaar, een eerste stap naar wie weet een leuke Europese lente. "Ik denk dat ze in staat zijn om de finale te halen. Op een dag gaat het lukken, daar ben ik zeker van", aldus Hugo Broos in La Dernière Heure. "Er zitten nog veel goede teams in, maar ook tegen hen kan blauw-zwart iets forceren."





