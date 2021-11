Vanhaezebrouck heeft enorme lof voor één speler op zijn persconferentie: "Zonder hem zou het moeilijk geweest zijn dit niveau te halen"

AA Gent kan Europees voetbal na Nieuwjaar morgen veiligstellen tegen Partizan Belgrado. Hein Vanhaezebrouck verwacht "geen makkelijk klusje", maar zag wel een belangrijke pion fit op training verschijnen.

Partizan is dé topploeg uit Servië en staat daar ook aan de leiding. "Ik ben me ervan bewust dat het klusje morgen niet zomaar geklaard zal zijn. De driepunter zal in een helse strijd beslecht worden. Partizan is een heel moeilijk te bespelen tegenstander, die zich waarschijnlijk extra aangepast zal hebben aan ons", klonk het op Hein zijn persconferentie. "Een wedstrijd zoals tegen Union kunnen we ons dus niet veroorloven. Ook al hadden we overwicht en meer kansen, in het voetbal is het altijd het resultaat dat telt."

Vanhaezebrouck had ook goed nieuws: Laurent Depoitre verscheen fit op training. Daar was toch wat twijfel over omdat hij tegen Union van het veld moest. "Laurent is een heel belangrijke speler voor onze ploeg. Hij is ook een van de redenen waarom ons team opnieuw kan meedingen met de top. Zonder zijn terugkeer, zou het voor ons moeilijk geweest zijn om weer naar dit niveau te klimmen. Hij vertoont een imposante fysieke vorm. Dat vormpeil stelt hem ook in staat om meerdere matchen na elkaar en op een hoog niveau af te werken."