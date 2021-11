Rondje op het Kampioenenbal: Liverpool én Ajax zeker van kwalificatie, Leipzig pakt eerste punt tegen PSG

Manchester City won vanavond dan wel van Club Brugge, maar er was meer actie te zien in de Champions League. Een overzicht.

RB Leipzig 2 - 2 PSG

PSG leek lange tijd op weg naar een overwinning in Duitsland, maar in de slotseconden van de wedstrijden bezorgde Dominik Szoboszlai RB Leipzig een punt van op de strafschopstip. Voor de thuisploeg is het meteen het eerste punt op het Kampioenenbal.

Liverpool FC 2 - 0 Atlético Madrid

Na twintig minuten stond de eindstand al op het bord op Anfield Road. Liverpool FC is zo al zeker van Champions League na de jaarwisseling. Los Colchoneros moeten de twee komende wedstrijden aan de bak.

© photonews

Borussia Dortmund 1 - 3 AFC Ajax

Ook AFC Ajax heeft de kwalificatie binnen. Nochtans kwam een tienkoppig Borussia Dortmund - Mats Hummels kreeg op het halfuur een rode kaart - op voorsprong. Dusan Tadic, Sebastien Haller en Davy Klaassen zetten de scheve situatie recht.

© photonews

Real Madrid 2 - 1 Shakhtar Donetsk

Real Madrid deed wat het moest doen in het Estadio Santiago Bernabeu. Twee doelpunten van Karim Benzema, twee assists van Junior Vinicius. Eden Hazard keek toe van op de bank.

Overige wedstrijden:

AC Milan 1 - 1 FC Porto

Sporting CP 4 - 0 Besiktas JK

FC Sheriff 1 - 3 FC Internazionale