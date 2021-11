John van den Brom gaat met Genk voor tweede plaats in poule: "Dat is de voorwaarde om iets te kunnen rapen tegen West Ham"

Twee weken geleden verloor Racing Genk kansloos op bezoek bij West Ham (3-0). Vanavond krijgen de troepen van John van den Brom een herkansing in de eigen Cegeka Arena. "In voetbal kan alles", trapte Van den Brom een open deur in.

De cijfers van West Ham spreken voor zich. Negen op negen in de Europa League, zonder ook maar één doelpunt te moeten slikken tot dusver. In de Premier League staan de Hammers op een gedeelde derde plaats. "En daar sta je niet voor niets, want de Premier League is een loodzware competitie", aldus Van den Brom bij HNB. "Zelfs wanneer ze met een zogezegd B-elftal spelen, hebben ze enorm veel kwaliteit. Dat mochten we in de heenwedstrijd ondervinden."

"Betekent dat dat we kansloos zijn? Zeker niet. In voetbal kan alles, en dat is ook het gevoel dat leeft binnen mijn groep. We zullen compact moeten staan, maar tegelijkertijd ook voetballen op onze manier. We gaan niet achteruit kruipen en zullen onze offensieve kwaliteiten proberen tonen. Maar nogmaals, vanuit de organisatie. Dat is een voorwaarde om iets te kunnen pakken tegen hen."

Enkel het nummer vier in de poule zegt het Europese toneel weldra vaarwel. De nummer drie speelt na nieuwjaar in de Conference League, maar Van den Brom wil meer. "De tweede plaats kan nog steeds en dat is nog steeds onze ambitie. Daarvoor zullen we iets moeten pakken tegen West Ham."