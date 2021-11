Antwerp gaat vol voor de drie punten op de Bosuil tegen Fenerbahçe

Antwerp kan donderdagavond een uitstekende zaak doen. Bij winst springen ze over rechtstreeks concurrent Fenerbache in Groep D. Fenerbahçe kon net als Antwerp in deze poulefase nog geen enkele wedstrijd winnen. Twee weken geleden eindigde de heenwedstrijd nog op een 2-2 gelijkspel.

Antwerp In Turkije bleven beide ploegen steken op een 2-2 gelijkspel. Fenerbahçe nam op een bepaald moment wel de overmacht, maar Antwerp liet zich niet doen. Via Pieter Gerkens brachten ze toch nog een punt mee uit Turkije. Antwerp heeft nu het thuisvoordeel op zak, maar moet wel in een leeg stadion spelen na de rellen tegen Frankfurt. Geen twaalfde man dus waarop ze kunnen rekenen, wel hun vertrouwde omgeving en vooral geen tienduizenden uitzinnige Turkse fans. Als Antwerp Europees wil overwinteren moeten ze donderdag punten pakken. Goals Zowel Antwerp als Fenerbahçe konden elk nog maar drie keer scoren in deze Europa League. Opvallend: vier van die doelpunten vielen in de heenwedstrijd. Gezien beide ploegen in principe moeten winnen én er vorige keer al vier doelpunten vielen, mogen we ons ook donderdag aan enkele goals verwachten. Enkele bettips Antwerp wint, ongeldig bij gelijkspel, odd: 1.95. Er worden meer dan 2.5 oelpunten gescoord, odd: 1.83.





