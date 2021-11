Ashimeru komt terug op 'redding' tegen OHL: "In Ghana noemt iedereen me nu Suarez"

Majeed Ashimeru was één van de grote gespreksonderwerpen de voorbije week. De middenvelder haalde in de slotfase tegen OHL een bal uit doel met de hand. Hij kreeg daarvoor geen extra schorsing.

In de podcast van RSC Anderlecht kwam hij terug op het gebeuren. "Het was een reflex. Er stond niemand meer in doel en - ik het zelfs niet goed meer - deed gewoon die beweging", vertelt hij nu. "Maar Hendrik (Van Crombrugge) heeft het daarna goed gedaan."

Het deed terugdenken aan de 'redding' van Luis Suarez op het WK 2010 tegen... Ghana. "Ja, iedereen in Ghana herinnert zich dat nog. Niemand houdt van Suarez bij ons, maar ze noemen me nu wel Ashimeru Suarez. Bij mij valt het wel mee. Dat ik geen schorsing kreeg? Vinnie vertelde het me. Ik dacht aan één of twee matchen, dus ik ben echt wel blij."