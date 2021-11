Waarom de beloften in 1B zo belangrijk is voor de topclubs: "Iedere club vecht voor zijn toekomst"

Ook Club NXT speelt vandaag tegen Manchester City. Weeral een goeie parameter om te zien hoever ze staan. Dat jaartje 1B van vorig seizoen heeft de jonge gasten van Club Brugge zoveel matuurder gemaakt, zegt coach Rik De Mil.

Nochtans waren de resultaten niet schitterend, met slechts twee zeges. "Maar als je door die resultaten heen kijkt, was het één van de mooiste jaren uit mijn carrière. Hoe die jongens elke week groeiden. Mentaal steeds overeind zijn gebleven. En er na Nieuwjaar áltijd een echte wedstrijd van hebben gemaakt – behalve tegen Union, maar nu blijkt waarom (grijnst) –, wetende dat onze gemiddelde leeftijd net geen 18 jaar bedroeg…", legt hij uit in HLN. "Wel, dan kan je niet anders dan trots zijn. Vandaar dat ik ook zo ontgoocheld was dat we dit seizoen niet meer in 1B mochten uitkomen.”

Daarom is het nu vechten om dat volgend seizoen wel te kunnen doen. Anderlecht staat foutloos aan kop, maar er zijn nog drie plaatsen. Genk, Gent, Antwerp, Standard en Charleroi willen hun beloften daar echter ook kunnen stallen. “Elke club vecht voor zijn toekomst”, merkt De Mil op. “Ook de nummers vijf tot twaalf, want die kunnen met hun beloften in eerste of tweede amateur belanden.