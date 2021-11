Verrassend: geen Openda voor Vitesse in belangrijk duel tegen Tottenham

Loïs Openda zit niet in de starting eleven van Vitesse in het Conference League-duel tegen Tottenham.

En dat is toch wel een verrassing te noemen want Openda was de afgelopen weken zeer belangrijk voor Vitesse in de Eredivisie. Tegen Heerenveen zorgde hij vorig weekend nog twee doelpunten in een 1-2 overwinning en het weekend daarvoor zorgde hij ook voor een doelpunt tegen Go Ahead Eagles.

Openda moet wijken voor Thomas Buitink, die nog geen enkele keer aan de aftrap stond dit seizoen en het enkel moest stellen met invalbeurten (x9).

Nieuwbakken Tottenham-coach Antonio Conte wil niet te veel roteren met zijn team en voor de overwinning gaan in de Conference League.