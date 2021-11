🎥 Wat een interview! Slimme reporter laat zich niet uit kot lokken door José Mourinho: "Ik wil het van de Roma-coach horen!"

AS Roma verloor op de vorige speeldag met 6-1 van Bodo/Glimt. Ook in de thuismatch geraakten ze niet voorbij de Noren en werd het 2-2. Achteraf was José Mourinho absoluut niet blij met de scheidsrechters en wou dat ook horen van de journalist die hem interviewde.

Het interview is intussen viraal aan het gaan, want de journalist liet zich niet vangen. Mourinho wou uit zijn mond horen dat Roma strafschoppen had moeten krijgen, maar die vuurde de vraag telkens terug. 't Is en blijft The Special One...