Jacky Mathijssen maakt selectie voor Jonge Duivels bekend

Op 12 november spelen de Jonge Duivels tegen Turkije. Op dinsdag 16 november trekken ze richting Schotland.

Jacky Mathijssen maakte vrijdagmiddag zijn selectie bekend en neemt de volgende spelers mee.

De beloften staan met 12 op 12 aan de leiding in Groep I. Denemarken staat tweede, met 6 op 12 achter hun naam.

Our U21s for the games against Turkey and Scotland. 🤩

Join us in Leuven next week 👉 https://t.co/ZjDx9DXVQH pic.twitter.com/nhrrqSnbD2