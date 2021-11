📷 Noa Lang bevestigt zijn status van 'blijvertje' in selectie Oranje

Nederland speelt op 12 november tegen Montenegro en treft op 16 november nog Noorwegen. Cody Gakpo, Steven Bergwijn, Luuk de Jong, Devyne Rensch, Tim Krul en Owen Wijndal zijn uit de voorselectie niet meer van de partij.

Noa Lang van Club Brugge is er opnieuw bij, net als Mark Flekken en Arnaut Danjuma die er bijgehaald werd na de blessure van Gakpo.

Nederland wil met deze twee wedstrijden een heel belangrijke stap richting het WK van 2022 in Qatar zetten.

All set for November 🔥

➥ 𝐎𝐔𝐑 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 for the last two World Cup qualification matches of 2021!



13/11 | 🇲🇪 - 🇳🇱 | #MNENED

16/11 | 🇳🇱 - 🇳🇴 | #NEDNOR#WCQ2022 pic.twitter.com/ScYDND7zsF