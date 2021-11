Johan Boskamp maakt de rekening op van Eden Hazard bij Real Madrid

Eden Hazard blijft het bijzonder moeilijk hebben bij Real Madrid. Analist Johan Boskamp ziet nog mogelijkheden.

De positie van Eden Hazard bij Real Madrid is bijzonder wankel. Johan Boskamp ziet zeker nog mogelijkheden, maar volgens de analist doet Real Madrid dat niet meer.

“Vinicius speelt daar plots de sterren van de hemel en Eden komt totaal niet meer aan bod. Ik denk dat het tijd is om een stapje terug te zetten”, zegt Boskamp aan HBVL.

“Laat je in de winter verhuren aan een Everton, Newcastle, Galatasaray of een ploeg die dominant voetbal speelt. Een beetje zoals Wesley Sneijder voorheen gedaan heeft. Hij moet even veel minuten maken en vertrouwen opdoen.”

En dan ligt alles plots weer open als we Boskamp mogen geloven. “Lukt dat, dan kan Eden opnieuw ontploffen. Het zit er nog steeds in hoor, alleen moet hij zijn plezier in het spelletje terugvinden en misschien een boterhammetje minder eten.”