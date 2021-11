De sfeer is terug bij Beerschot: "Boxen toen op het luidste" en "Komen terug uit uitzichtloze situatie"

Met 4 op 6 trekt Beerschot met een goed gevoel de interlandbreak in. De sfeer is nog steeds opperbest bij De Mannekes.

"Na de zege in de Beker van België tegen Franc Borains stonden de boxen keihard om half twaalf in de kleedkamer en stonden we te stampen op de deuren", aldus Tom Pietermaat.

Flow is terug

"Ook al was het maar tegen een derdeklasser, het deed enorm veel deugd. En het toont dat de sfeer goed is bij ons."

"We voelen ons goed, de flow is terug. We komen uit een uitzichtloze situatie, maar we hebben de moed niet opgegeven en geloven er nu opnieuw veel meer in."