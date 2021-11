OFFICIEEL: Newcastle United heeft eindelijk opvolger van Steve Bruce beet

Op 20 oktober werd Steve Bruce ontslagen als manager van Newcastle United. Sindsdien probeerde Newcastle heel wat ronkende namen het hof te maken, maar niemand hapte toe. Maandag konden de Magpies dan toch hun nieuwe manager voorstellen.

Eddie Howe (43) is de nieuwe manager van Newcastle United. Howe maakte vooral naam bij Bournemouth, met wie hij vanuit de League Two opklom naar de Premier League. Na de degradatie van de Cherries werd Howe in 2020 bedankt voor bewezen diensten.

Met de komst van de steenrijke Saoedische eigenaars is de sky the limit voor Newcastle. Toch zal de eerste taak van Howe erin bestaan om Newcastle zo snel mogelijk naar veiliger vaarwater te loodsen.

Newcastle United kon dit seizoen nog geen enkele wedstrijd winnen in de Premier League en deelt de laatste plaats met Norwich City.

🤝 𝗛𝗢𝗪𝗘-𝗔𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗗𝗦 🤝



We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach.



Welcome to Newcastle United, Eddie! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) November 8, 2021