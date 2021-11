KBVB reageert op open brief G6: ""Ook als Belgische Voetbalbond maken ook wij ons grote zorgen om de impact van de maatregelen"

Eerder vandaag stuurde de G6 een open brief uit over hun bezorgdheid om de hervorming van de fiscaliteit in het topvoetbal. Ook de Belgische voetbalbond (KBVB) stuurde een reactie de wereld in.

De KBVB heeft al gereageerd op de open brief die de G6-clubs de wereld instuurden vannamiddag na de hervormingen van de fiscaliteit in het topvoetbal. “Ook als Belgische Voetbalbond maken ook wij ons grote zorgen om de impact van de maatregelen die vandaag benoemd worden in de pers", beginnen ze. "We hebben begrip voor het streven van de regering naar een billijke fiscaliteit met inachtneming van de regelgeving rond staatssteun, maar het pakket maatregelen vervat in het voorontwerp van wet is danig disproportioneel en riskeert onze clubs te doen verdrinken in het internationale voetbal-ecosysteem waarvan ze deel uitmaken", waarschuwt de KBVB.

"Als Voetbalbond weten we hoe belangrijk internationaal succes is voor de financiële en sportieve gezondheid van onze topclubs, voor het aantrekken en de opleiding van nieuwe topspelers, voor de doorstroming van dat talent naar de nationale jeugdploegen en Rode Duivels en voor de talloze fans. Er moet een juist evenwicht gevonden kunnen worden tussen een billijke fiscaliteit en het in stand houden van de competitiviteit van onze topclubs", stelt de KBVB voor. "We zijn als KBVB beschikbaar om een rol te spelen in de zoektocht naar oplossingen en graag bereid om met de betrokken clubs en de regering mee aan tafel te schuiven”, aldus Peter Bossaert, CEO van de KBVB.