Keert Aaron Ramsey binnenkort terug naar de Premier League? Interesse van twee clubs

Aaron Ramsey (ex-Arsenal) zit op een dood spoor bij Juventus, hij krijgt er amper speelkansen. Twee Premier Leagueclubs zijn nu geïnteresseerd om hem terug te halen.

In 2008 betaalde Arsenal 6,4 miljoen aan Cardiff voor ene Aaron Ramsey. Hij werd niet meteen een sterkhouder, maar na twee uitleenbeurten aan Nottingham Forest en Cardiff knokte hij zich in de basis bij de Londense club. Maar liefst drie keer wist hij met Arsenal de FA Cup te winnen en ook twee keer de Engelse supercup. In totaal droeg de middenvelder uit Wales 371 keer het shirt van de Gunners.

In 2019 pikte Juventus Ramsey transfervrij op. In zijn eerste seizoen in de Serie A werd Ramsey meestal als invaller gebruikt, maar kreeg hij ook af en toe zijn kans in de basis. Wat wel opvallend is, is dat hij slechts één keer de volle 90 minuten kon spelen. Vorig seizoen kon Ramsey al wat vaker aan de aftrap staan, maar meestal begon hij nog steeds op de bank. Dit seizoen verloopt het helemaal anders voor Ramsey bij De Oude Dame. In totaal speelde hij nog maar 112 minuten.

Interesse uit de Premier League

Die weinige speelminuten bij Juventus zorgen ervoor dat de inmiddels 30-jarige middenvelder kan rekenen op interesse van enkele Premier Leagueclubs. Everton en Newcastle zouden interesse tonen in Ramsey, maar dienden vooralsnog geen officiëel bod in bij Juventus, dat meldt Goal. Financiëel zal het niet al te eenvoudig zijn om de Welshman binnen te halen. Aaron Ramsey heeft namelijk nog een contract bij Juventus tot de zomer van 2023 en verdient zo'n zeven miljoen euro per jaar.