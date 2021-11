Fiscaal expert wordt niet blij door wetsvoorstel: "Dit had moeten kaderen in een breder topsportplan voor ons land"

Fiscaal expert Michel Maus maakt zich zorgen over wat de tax-shift teweeg gaat brengen in het Belgische voetbal. Volgens hem is het wetsvoorstel dat op tafel ligt ondoordacht.

Er is al veel reactie op gekomen, niet in het minst van de topploegen. "Iedereen is ervan overtuigd dat het fiscaal systeem zoals het nu is aan herziening toe is, ook binnen de sport zelf. Maar het is wat te veel budgettair bekeken naar mijn gevoel. Ze hadden een impactanalyse moeten uitvoeren, dit had moeten kaderen in een breder topsportplan voor ons land. Op deze manier is het een gemiste kans", klinkt het bij Sporza.

Dat gaat ook gevolgen hebben waar niet aan gedacht is. "Als we de subtop moeten lossen, dan zal dat ook iets betekenen voor de ranking van België in Europa. De competitie dreigt minder aantrekkelijk te worden, de tv-inkomsten zullen dalen, er zullen minder sponsorinkomsten zijn, misschien minder toeschouwers, … Daar lijkt niet over nagedacht en dat is jammer. Zo is er geen draagvlak in de sector en daardoor krijg je die reacties."