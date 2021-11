Zweden verrassend onderuit maar Rusland en Noord-Macedonië halen de sloophamer boven

De Rode Duivels spelen pas zaterdag maar een aantal landen begonnen vanavond al aan hun kwalificatiewedstrijden voor het WK. Tijd om even een rondje te maken naar de verschillende speelvelden.

Zweden, met Ibrahimovic in de basis, moest naar Georgië. Mits een overwinning was Zweden zo goed als zeker van kwalificatie. Het verloor verrassend van de Georgiërs waardoor later in de avond Spanje over Zweden naar de eerste plaats kan springen.

Rusland maakte van Cyprus een speelbal. Het won met 6-0 en maakte gehakt van de verdediging van Cyprus waar Kostas Laifis in de basis stond.

Noord-Macedonië won met duidelijke 5-0 cijfers van Armenië. Hierdoor staan ze 2de in hun groep achter Duitsland.

Luxemburg ging op bezoek in Armenië. Het won vlot met 1-3 en komt zo op de 3de plaats in hun groep na Portugal en Servië.