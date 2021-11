Deze youngsters nemen het op tegen Turkije in EK-kwalificatieduel van Jonge Rode Duivels

De Jonge Rode Duivels zitten in de groep met Denemarken, Turkije, Schotland en Kazakstan. Na 4 wedstrijden staan ze met 12 op 12 fraai op kop in de groep. Denemarken heeft een wedstrijd minder gespeeld en 6 punten minder.

In Turkije wonnen de troepen van Jacky Mathijssen nog eenvoudig met 0-3. Een nieuwe overwinning thuis zou het EK van 2023 in Georgië en Roemenië weer een stap dichterbij brengen.

De bondscoach kiest voor een leuke ploeg met heel wat bekende namen: Vandevoordt, Pletinckx, Kana, De Winter, Van Der Brempt, Ndenbe, Onana, Raskin, Balikwisha, Verschaeren en Openda. Op de bank zitten met onder meer Siquet, Sardella, El Hadj, Deman en Zaroury ook nog enkele bekende namen.

De aftrap van België-Turkije is alvast met een halfuur uitgesteld. De bus van de jonge Turken zou in panne staan in Brussel.

The game between Belgium U21 and Turkey U21 will be delayed for at least 30 minutes. Turkey's team bus is broken down in Brussels.



