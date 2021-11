Bij PSG gaan ze niet blij zijn, want Messi is ineens 'wonderbaarlijk genezen' en gaat spelen

Bij PSG waren ze al niet blij dat hij afreisde naar de nationale ploeg en nu lijken de kleine blessurezorgen van Lionel Messi ineens ook verdwenen. Bondscoach Lionel Scaloni liet weten dat hij zijn sterspeler zal opstellen.

Messi had last aan knie en dij, maar dat blijkt nu opgelost te zijn. Al wou PSG-directeur Leonardo hem liever in Parijs houden. “Leo wil spelen en ik wil ook dat hij speelt”, liet Scaloni weten. “We vertrouwen erop dat zijn fysieke toestand goed is.”

Argentinië speelt tegen Uruguay en Brazilië en Messi zal dus op het veld staan. Volgens Scaloni leidt dat niet tot een conflict met zijn Franse topclub. “We zijn binnen de regels gebleven”, benadrukte hij. “Het is inderdaad zo dat Messi in de laatste maanden relatief veel tijd bij de nationale ploeg heeft doorgebracht. Ik heb daarom begrip voor de reactie van Leonardo. Maar PSG is niet de enige club die met dit probleem te maken heeft, het is voor alle Europese topclubs een lastige kwestie.”