Nog geen opvolger voor Hazard en Lukaku: Tielemans grijpt naast titel Player of the Month in Premier League

Na een lastige interlandperiode bij de Rode Duivels in de Nations League, speelde Youri Tielemans de pannen van het dak bij Leicester City.

Met (zeer) fraaie doelpunten tegen Manschester United en Brentford was Tielemans van goudwaarde voor Leicester City in de Premier League.

Het leverde hem dan ook een nominatie op voor speler van de maant oktober. De andere genomineerden waren Chilwell (Chelsea), Cornet (Burnleuy), Foden (Man City), Livramento (Southampton), Rammsdale (Arsenal), Rice (West Ham) en Salah (Liverpool).

Uiteindelijk werd Mo Salah gekozen tot speler van de maand. De Egyptenaar moest in september nog zijn meerdere erkennen in Cristiano Ronaldo maar was in oktober werkelijk outstanding. Een hattrick op Old Trafford was het orgelpunt van zijn maand oktober.

Zo moeten Fellaini, Vertonghen, Benteke, Hazard (x2) en Lukaku nog wat langer wachten op een Belgische opvolger.