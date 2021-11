Staat ons dit te wachten? Nederlandse regering kiest opnieuw voor lege stadions om coronavirus te bestrijden

De Nederlandse regering heeft opnieuw samengezeten om de stijgende coronacijfers te bespreken.

Eén van de maatregelen die het kabinet genomen heeft, is het weren van de fans in de Nederlandse fans in de voetbalstadions. Dat maakte premier Mark Rutte zelf bekend in de persconferentie die volgde na het beraad van het kabinet. De maatregel zal voorlopig 3 weken duren.

Het decreet zal al vanaf zaterdag 18u ingaan, wat betekent dat het belangrijke EK-kwaificatieduel van Nederland tegen Noorwegen in een lege Kuip in Rotterdam gespeeld zal worden. "Hoe pijnlijk ook", klinkt het bij Rutte.

De Nederlandse voetbalbond KNVB is alleszins niet tevreden met de beslissing: "Het kabinet kijkt duidelijk niet naar de besmettingshaarden en dat is meer dan frustrerend. Die vonden niet in stadions plaats en dat is meermaals aangetoond en toch wordt er als eerste een streep gezet door het publiek bij betaald voetbal. Dit lijkt op beleidsarmoede", is de KNVB scherp.