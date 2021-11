"Om te geloven dat de allerbeste Hazard nog terugkomt, moet je een dromer zijn"

Eden Hazard is ongetwijfeld de meest besproken Rode Duivel, zeker nadat hij bij Real Madrid meer dan ooit op een dood spoor zit. In HLN buigen Jan Boskamp, Marc Degryse en Gilles De Bilde zich over de aanvoerder van de nationale ploeg.

Sinds zijn overgang van Chelsea naar Real Madrid in 2019 zagen we Hazard nog maar heel zelden op topniveau. Hazard kwam met overgewicht aan bij De Koninklijke. Na de trap van Meunier op Hazards enkel in november 2019 sukkelde Eden van blessure in blessure.

Marc Degryse vreest dat we de 'oude' Hazard niet meer te zien zullen krijgen. "Om te geloven dat de allerbeste Hazard -die van tegen Brazilië- nog terugkomt, moet je een dromer zijn." Ook Boskamp, nochtans een grote fan van Hazard, maakt zich zorgen. "Vinicius is in wereldvorm, dat klopt. Plus: Eden maakt zijn acties niet meer in de diepte, maar in de breedte."

"Hazard is zijn versnelling kwijt", aldus De Bilde. "Die lendenstoot die nodig is om een tegenstander te passeren, is er niet meer. Misschien voelt Hazard zelf wel dat het niet meer gaat."

Bij Real Madrid komt Hazard nauwelijks nog van de bank. Een vertrek lijkt dan ook onvermijdelijk. "Hij moet in januari weg, hij moet spelen", vindt Boskamp. "Je kunt echt niet wachten tot de zomer. Het WK is er al in november", vult Degryse aan.