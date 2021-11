Benteke scoorde punten, maar heeft hij Martinez overtuigd? "Het enige dat ik kan controleren zijn mijn prestaties"

Christian Benteke heeft zijn invallersrol voor Romelu Lukaku perfect ingevuld. De targetspits speelde een heel sterke eerste helft en scoorde ook. Maar wat brengt de toekomst voor de 42-voudige Rode Duivel?

Benteke werd thuis gelaten voor het EK en dat deed pijn. Roberto Martinez meende toen dat hij met twee centrumspitsen genoeg had en nam meer middenvelders en pocketaanvallers mee. Voor het WK in Qatar zal hij dus weer moeten knokken. "Het beetje speeltijd dat ik krijg moet ik maximaal benutten. Ik ben blij dat ik mijn steentje kon bijdragen", zei hij gisteren.

Weet je, eigenlijk is de efficiëntie van Benteke als diepe spits van de Rode Duivels ook helemaal niet slecht. 16 doelpunten in 42 matchen waarin hij niet altijd in de basis begon. En veel belangrijke goals ook. "Kijk, elke keer ik op het veld sta is voor mij een gelegenheid om me te tonen. Ik kan me niet bezighouden met dingen die ik niet kan controleren. Het enige dat ik kan controleren zijn mijn prestaties."

Wordt hij soms niet wat onderschat? Hij is toch een spits die het al tien jaar in de Premier League uithoudt. "Dat is eigenlijk geen slechte vraag. Mijn strijd is met mezelf. Ik ben trots dat ik in de Premier League speel. En ik speel in een goed team. Maar ik ben klaar als de bondscoach me nodig heeft."