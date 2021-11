Peter Vandenbempt is duidelijk: "Hij wordt de leider in Qatar"

Na de zege tegen Estland zijn de Rode Duivels zeker van een plaatsje op het WK in Qatar volgend jaar.

Voor Peter Vandenbempt is het nu al duidelijk wie de grote leider zal worden. “In schril contrast met Eden Hazard stond de prestatie van Kevin De Bruyne. Hij was de motor in de controletoren. Tegen Manchester United zagen we al ineens weer de oude De Bruyne en nu opnieuw”, zegt Vandenbempt op Sporza.

Al was ook De Bruyne een tijdje niet te zien. “Het heeft wel een tijd geduurd. De Bruyne heeft een stevige prijs betaald voor het risico dat hij nam om te spelen in de kwartfinales van het EK.”

Toch blijven er vragen over de gemiddelde leeftijd bij de Rode Duivels. “Maar als we moeten vrezen dat een deel van de gouden generatie over een jaar te oud zal zijn, dan is die vrees er zeker niet als het De Bruyne betreft. Als hij gespaard blijft van blessures, zal hij in Qatar de grote leider zijn.”