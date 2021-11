RBFA zet Rode Duivels legendes in de bloemetjes voor België-Estland

Op 3 september 2020 heeft de Royal Belgian FA de 'Legends Club' in het leven geroepen. De Legends Club is samengesteld op basis van een algoritme bepaald door bijvoorbeeld het aantal selecties, wedstrijden als kapitein, deelnames aan EK’s, WK’s of Olympische Spelen.

Gisterenavond werden een aantal voormalige Rode Duivels in de bloemetjes gezet. Zoals Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets en Raoul Lambert.

9️⃣ members of our Legends Club have been honored during #BELEST. 🥇 Get to know them all ➡️ https://t.co/WtO5yYVTFT pic.twitter.com/qwZETUTnDw