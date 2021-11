U18 België gaan voor de derde keer onderuit op Pinatar Cup

De nationale U18 hebben ook hun derde partij op de Pinatar Cup, een vriendschappelijk toernooi, verloren. De ploeg van Thierry Siquet ging onderuit tegen Nederland (2-1).

Nederland kwam vlak voor rust op voorsprong via Iggy Houben. Norman Bassette miste een strafschop voor de jonge Duivels, Ilyas El Moussaoui trof voor Oranje wel raak vanaf elf meter.

In de slotfase kon Bassette, die bij het Franse Caen voetbalt, alsnog de eer redden voor de U18. Pierre Dwomoh, de bekendste naam in de Belgische selectie, viel in de tweede helft in.