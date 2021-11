Luyckx: "Veljkovic niet dé spilfiguur in dossier rond KVM - Waasland-Beveren"

Veljkovic zou het gerecht alles verteld hebben wat hij weet over Propere Handen. Advocaat Luyckx is ervan overtuigd dat er een goede kans is dat de Kamer van Inbeschuldigingstelling de spijtoptanten deal bekrachtigd. Maar wat met het dossier rond KVM - Waasland-Beveren?

Als de Kamer van Inbeschuldigingstelling het licht op groen zet, krijgen de verklaringen van Veljkovic juridische waarde. Dan kan het tot fikse claims komen. En dan wacht het kamp-Veljkovic ook het verdict in het matchfixingsdossier af, maakt Luyckx duidelijk bij Sport/Voetbal magazine. Want enerzijds zijn er de constructies die op poten werden gezet voor transfers en dergelijke en anderzijds is er het matchfixingverhaal rond KV Mechelen - Waasland-Beveren. Voor zijn aandeel daarin kreeg Veljkovic tien jaar schorsing. "Aberrant", klinkt het bij Luyckx, die deze sanctie aanvecht voor de rechtbank. Volgens Luyckx hadden er meerdere partijen boter op het hoofd en zouden die ook betrokken moeten zijn bij de tuchtprocedure. "Veljkovic is niet dé spilfiguur in het dossier rond KV Mechelen - Waasland-Beveren."