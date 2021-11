Nederland kan opgelucht ademhalen want Oranje plaatst zich voor het WK

Nederland was dicht bij een trauma maar herstelde zich juist op tijd tegen Noorwegen. Zo won het met 2-0 en mag het zich opmaken voor het Wereldkampioenschap in Qatar.

Als je de Nederlandse pers mocht geloven de afgelopen dagen dan leek het drama zich al te hebben voltrokken. Gelukkig voor Oranje was er Steven Bergwijn. Het was wachten tot de 84ste minuut maar een lege Kuip in Rotterdam ontplofte dan figuurlijk. Op aangeven van voormalig Club Brugge speler, Arnaut Danjuma schoot Bergwijn Oranje op voorsprong.

In de 91ste minuut was Bergwijn de aangever. Hij bracht Memphis Depay in positie en de aanvaller van Barcelona schoot de verlossende 2-0 voorbij de Noorse doelman.

Dankzij deze overwinning plaatst Oranje zich voor het WK in Qatar. Turkije, 2de in de groep, mag zich opmaken voor barragewedstrijden.